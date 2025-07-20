मलेशिया, 280 यात्रियों को ले जा रहे जहाज में लगी आग 

इंडोनेशिया में यात्रा के दौरान यात्रियों से भरे एक जहाज में आग लग गई। घटना के दौरान जहाज में 280 यात्री सवार थे। अब इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में लोग अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। लोग समुद्र में कूदकर परिवार को बचाते दिख रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन और सेना के जवान अब यात्रियों को बचाने में जुट गए हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तालौद द्वीप समूह रीजेंसी से मनाडो बंदरगाह की ओर जा रहे केएम बार्सिलोना वी जहाज में लगी आग ने उत्तरी सुलावेसी के लोगों को झकझोर कर रख दिया।