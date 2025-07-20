रूस में शक्तिशाली भूकंप, अब सुनामी की चेतावनी

रूस को एक के बाद एक आए शक्तिशाली भूकंप ने झकझोर दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने कहा कि रविवार, 20 जुलाई को रूस के सुदूर पूर्व के तट पर कई शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी हो गई। पहले रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता और 6.7 तीव्रता वाले भूकंप आए जिसके बाद सुनामी की चेतावनी नहीं दी थी लेकिन इसके बाद जैसे ही 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, USGS को चेतावनी देनी पड़ी कि "खतरनाक सुनामी लहरें संभव हैं"।

इसमें कहा गया है कि सुनामी चेतावनी क्षेत्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से दूर, प्रशांत महासागर में भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर (186 मील) के दायरे में तटीय क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। USGS ने कहा कि उसे रूसी तटों पर 30 सेंटीमीटर से एक मीटर (3.3 फीट तक) के बीच और जापान और अमेरिकी राज्य हवाई में 30 सेंटीमीटर (एक फीट) से कम लहरें उठने की आशंका है।