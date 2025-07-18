इंडिया गठबंधन को झटका, केजरीवाल ने अलग होने का निर्णय किया 

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बहुमत से दूर रखने वाला विपक्षी ‘भारत गठबंधन’ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया था, और अब संसद के मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन से अपने सभी रिश्ते पूरी तरह से तोड़ लिए हैं। आम आदमी पार्टी के इस राजनीतिक कदम से संसद में विपक्ष की एकजुट आवाज़ कमज़ोर होने की आशंका है।

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। पहले यह सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया है। सदन में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए भारत गठबंधन ने शुक्रवार शाम एक ऑनलाइन बैठक बुलाई है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आप शामिल नहीं होगी। इस तरह आप ने भारत गठबंधन से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है।