गज़्ज़ा जनसंहार में इस्राईल को आर्थिक सहायता दे रहे हैं अरब देश 

17 जुलाई 2025 - 17:43
अमेरिका और इस्राईल, समान मान्यताओं पर भरोसा करते हुए, इस्लामी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, पवित्रता और पहचान को नष्ट करने के लिए कदम उठा रहे

यमन जनांदोलन अंसारुल्लाह के प्रमुख सय्यद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ने गज़्ज़ा नरसंहार में अरब देशों की आर्थिक भागीदारी की निंदा करते हुए कहा कि यह एक नाकबीले माफी अपराध है। उन्होंने कहा कि इस्राईल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ण समर्थन से, फ़िलिस्तीनी लोगों का पूर्ण विनाश चाहता है। गज़्ज़ा जनसंहार मूलतः एक अमेरिकी युद्ध है, और ज़ायोनी शासन इसका एकमात्र संचालक है, एक ऐसा युद्ध जिसमें कुछ अरब देश भी अपने धन से भाग ले रहे हैं। अमेरिका अरब देशों से धन लेता है और उसे गज़्ज़ा में क़त्लेआम कर रहे इस्राईल को पहुंचा देता है। 

हौसी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्राईल, समान मान्यताओं पर भरोसा करते हुए, इस्लामी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, पवित्रता और पहचान को नष्ट करने के लिए कदम उठा रहे हैं।” उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के व्यवहार के बारे में भोलापन और उससे अलग चेहरा दिखाने की कोशिश एक खतरनाक गुमराही है। पूरी तरह से स्पष्ट परिस्थितियों में, दुश्मन और दोस्त के बीच अंतर न कर पाना एक अक्षम्य मूर्खता है जिसके इस्लामी राष्ट्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।

