आईसीसी के फैसले से टेंशन में आया इस्राईल

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बड़ा झटका मिला है। आईसीसी ने नेतन्याहू और इस्राईल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को रद्द करने से इंकार कर दिया है। आईसीसी के इस फैसले ने एक बार फिर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है।

दरअसल, नेतन्याहू के आदेश पर गज़्ज़ा में ज़ायोनी फौज पिछले 22 महीने से जनसंहार कर रही है। इस आरोप में आईसीसी नवंबर 2024 में नेतन्याहू और ज़ायोनी शासन के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस फैसले के तहत यह दोनों नेता आईसीसी के सदस्य देशों में नहीं जा सकते हैं। अगर उन देशों में गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वहीं, ज़ायोनी शासन की तरफ से 9 मई 2025 को आईसीसी में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें नेतन्याहू और युआव गैलेंट पर से अरेस्ट वरेंट हटा लेने की मांग की गई थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया है।