मुसलमानों को प्रशांत किशोर ने याद दिलाई रसूले अकरम की सीख

बिहार चुनाव में मतदान से पहले वोटर लिस्ट वेरीफिकेशन को लेकर मचे घमासान पर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय के वोट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चल रही वोटर लिस्ट की समीक्षा दरअसल भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद उन मतदाताओं के नाम सूची से हटवाना है जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट देना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और कोई भी यह अधिकार नहीं छीन सकता। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए पैगंबर मोहम्मद का हवाला दिया और कहा, “जिस क़ौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होती, उस पर जालिम शासक मुसल्लत कर दिए जाते हैं।” किशोर ने आगे कहा कि मुसलमानों को अपने नबी की बातों को समझना चाहिए और अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और भविष्य के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में भाजपा के साथ-साथ राजद और जदयू पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि इन सभी दलों ने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ लिया है।