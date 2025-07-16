ईरान को 45 दिन की मोहलत, वरना 2015 वाला होगा हाल 

ईरान पर अमेरिका इस्राईल के बर्बर हमले और तेहरान के जबरदस्त जवाबी पलटवार के बाद हालांकि युद्धविराम तो हो गया लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। युद्धविराम के बाद से अमेरिका और यूरोपीय तिकड़ी, ईरान पर परमाणु समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस समझौते में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब अमेरिका और तीन यूरोपीय देशों ने ईरान को 45 दिनों का अंतिम समय दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान को अगस्त तक परमाणु समझौते पर सहमति बनाने का मौका दिया गया है।

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर इस समय सीमा तक कोई समझौता नहीं होता है, तो ये यूरोपीय देश ‘स्नैपबैक’ प्रावधान लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत 2015 के परमाणु समझौते के दौरान हटाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रतिबंध ईरान पर फिर से लागू हो जाएंगे। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही संकट का सामना कर रही है, और भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।