इस्राईल ने बर्बरता की हदें पार की, गज़्ज़ा में फिर 90 से अधिक लोग शहीद 

इस्राईल पिछले 21 महीने से भी अधिक समय से अमेरिका और उसके घटकों की सहायता से गज़्ज़ा में जनसंहार करने मे लगा हुआ है। गज़्ज़ा पर ताज़ा हमलों में 90 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पतालों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

शिफा अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी शाती शरणार्थी शिविर में हुए एक हमले में एक पुरुष, एक महिला और उनके छह बच्चे भी मारे गए।

शिफा अस्पताल के अनुसार, गज़्ज़ा के तल अल-हवा जिले में एक घर पर हुए हमले में एक परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में आठ महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। इसी जिले में विस्थापित लोगों के लिए बने एक शिविर पर हमले में एक पुरुष, एक महिला तथा उनके दो बच्चों की मौत हो गई।

गज़्ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दैनिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में ज़ायोनी हमलों में मारे गए 93 लोगों के शव अस्पतालों में लाए गए हैं। इसके साथ ही 278 घायल भी अस्पतालों में लाये गए हैं।