  1. होम
  2. सेवा
  3. फ़िलिस्तीन

गज़्ज़ा में कत्लेआम के बीच ज़ायोनी सेना का नया फरमान 

15 जुलाई 2025 - 18:54
समाचार कोड: 1708167
गज़्ज़ा में कत्लेआम के बीच ज़ायोनी सेना का नया फरमान 

पिछले 21 महीने से जययोनी सेना गज़्ज़ा में एक के बाद एक इलाके को खाली करने का आदेश दे रही है, और कथित सेफ जोन की ओर जाने का रूट निर्धारित करती है। हालांकि ज़ायोनी आतंकी सेना इस कथित सेफ जोन पर भी बमबारी करती रहती है।

गज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना के हाथों फिलिस्तीनी जनता के कत्लेआम के बीच ज़ायोनी फौज ने गज़्ज़ा वासियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। इस नए ऑर्डर के मुताबिक उत्तरी गज़्ज़ा के लोगों को अपना घरबार छोड़कर दक्षिणी गज़्ज़ा की ओर जाने की चेतावनी जारी की गई है। 

एक तरफ गज़्ज़ा में सीज फायर की बातें हो रही हैं वहीं दूसरों तरफ पिछले 21 महीने से जययोनी सेना गज़्ज़ा में एक के बाद एक इलाके को खाली करने का आदेश दे रही है, और कथित सेफ जोन की ओर जाने का रूट निर्धारित करती है। हालांकि ज़ायोनी आतंकी सेना इस कथित सेफ जोन पर भी बमबारी करती रहती है। उसी तर्ज पर एक बार फिर IDF ने उत्तरी गज़्ज़ा के 16 इलाकों को तत्काल खाली करने की चेतावनी जारी की है। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha