रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मिले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची 

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराघची ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और उनसे वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया।

इससे पहले, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने खबर देते हुए कहा था कि दोनों देशों के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक के दौरान मिलेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ ईरानी परमाणु मुद्दे सहित क्षेत्रीय घटनाक्रम भी दोनों मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में होंगे।

इस बैठक से पहले, अराक़्ची ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उज़्बेकिस्तान व किर्गिज़स्तान के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की और उनसे जरूरी विचार साझा किए।