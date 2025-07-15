मलेशिया ने ईरानी विदेश मंत्री को दिया निमंत्रण 

शंघाई सहयोग संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए चीन आए ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने मलेशियाई विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से फ़ोन पर बात की।

रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ अपनी हालिया बैठक और उसमें हुई चर्चाओं का ज़िक्र करते हुए, ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास और विस्तार की प्रक्रिया के संबंध में उनके बीच हुए समझौतों पर आगे बढ़ने के ईरान के प्रयासों पर ज़ोर दिया।

इस बातचीत में, ईरानी और मलेशियाई विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में संवेदनशील घटनाक्रमों पर चर्चा और परामर्श जारी रखने में अपनी रुचि व्यक्त की।

इस बातचीत में, मलेशियाई विदेश मंत्री ने तेहरान-कुआलालंपुर संबंधों के विकास और विस्तार के लिए अपने देश के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए, अपने ईरानी समकक्ष को उचित समय पर देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसका अराक़्ची ने स्वागत किया।