दिल्ली में लगातार दूसरे दिन फिर भूकंप के झटके 

11 जुलाई 2025 - 18:58
भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया। 

दिल्ली में शुक्रवार रात गए फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई।  नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था।  भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया।  इससे पहले गुरुवार (10 जुलाई) की सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर भूकंप के झटके आए थे।  रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई थी। इसका भी केंद्र झज्जर ही था। 

