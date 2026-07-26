अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में हुए नुकसान को छुपाने की कोशिशों में जुटा

ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) पर सेना के मानव और आर्थिक नुकसान की जानकारी सार्वजनिक करने में देरी और उसे सीमित करने के आरोप लग रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व सीआईए प्रमुख लियोन पनेटा ने पेंटागन के रवैये को "शर्मनाक" बताया है। उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को युद्ध की वास्तविक कीमत और उसके परिणामों से अवगत कराए।

गार्डियन के अनुसार, पेंटागन ने करीब ढाई महीने से कोई नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जिससे पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि मध्यावधि चुनावों से पहले जनाक्रोश से बचने के लिए युद्ध से जुड़ी सूचनाओं पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष युद्धविराम टूटने के बाद और तेज हो गया, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि यह लंबा और महंगा युद्ध बन सकता है।

लेख में दावा किया गया है कि इस संघर्ष में 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। आरोप है कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी की गई और सोशल मीडिया पर जानकारी आने के बाद ही पेंटागन ने उन्हें स्वीकार किया।

गार्डियन का कहना है कि युद्ध की बढ़ती आर्थिक लागत, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और सैनिकों की मौतें अमेरिकी जनता के समर्थन को प्रभावित कर सकती हैं।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पेंटागन ने कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों की पहुंच सीमित कर दी है और पत्रकारों के लिए नई पाबंदियां लागू की हैं। हालांकि, इन आरोपों पर पेंटागन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।