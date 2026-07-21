ABNA समाचार एजेंसी के अनुसार, IRGC की जनसंपर्क शाखा ने एक बयान में कहा: होर्मुज़ जलडमरूमध्य के दक्षिण में असुरक्षित मार्ग से गुजरने वाले दो अपराधी टैंकर, विस्फोट के कारण भीषण आग में घिर गए और रुक गए।

बयान का पाठ इस प्रकार है:

अत्याचारियों को चूर-चूर करने वाले ईश्वर के नाम पर।

इस्लामी ईरान के आस्थावान और सशक्त लोगों! सर्वशक्तिमान ईश्वर की सहायता माँगते हुए और आप लोगों, जो दूरदर्शी और दृढ़ हैं, से प्रेरणा लेते हुए, IRGC नौसेना के वीर जवान होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के अपने मिशन को जारी रखते हैं।

कुछ घंटे पहले, दो अपराधी टैंकर, जो बाल-हत्यारा अमेरिकी सेना द्वारा धोखा दिए जाने पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के दक्षिण में खतरनाक मार्ग से गुजरना चाहते थे, विस्फोट के कारण व्यापक आग की चपेट में आ गए और रुक गए। बचाव दल इन जहाजों के चालक दल को क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं।

IRGC नौसेना एक बार फिर शिपिंग कंपनियों को चेतावनी देती है: अपने चालक दल और जहाजों की सुरक्षा का ध्यान रखें, अमेरिकी सेना की गलत सूचनाओं पर भरोसा न करें, और दूषित तथा खतरनाक मार्गों से बचें।

यह स्पष्ट है कि जब तक अमेरिका की क्षेत्र में शरारतें जारी रहेंगी, होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद रहेगा, और इस क्षेत्र से तेल और गैस की एक बूँद भी तथा रासायनिक उर्वरक का एक बोरा भी निर्यात नहीं किया जाएगा।

समुद्री उल्लंघनों के कारण अमेरिकी आक्रामक ठिकानों के खिलाफ दंडात्मक अभियान शुरू किया गया है, और इसकी रिपोर्ट आपको अवगत कराई जाएगी।