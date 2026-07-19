समझौते का उल्लंघन एक बार फिर अमेरिकी हस्ताक्षर की बेकारी साबित हुआ

समाचार एजेंसी ABNA की रिपोर्ट के अनुसार, परम पूज्य आयतुल्लाह सैय्यद मुजतबा हुसैनी खामनेई, क्रांति के सर्वोच्च नेता ने ईरान के शहीद की भव्य विदाई गाथा और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या पर एक संदेश प्रकाशित किया।

परम पूज्य ने कहा: शहीद नेता के अंतिम संस्कार के साथ ही, महान शैतान द्वारा ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हस्ताक्षरित ज्ञापन के बार-बार उल्लंघन ने एक बार फिर सभी को इस सत्य को सिद्ध कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अमान्य हैं, और दबाव, विस्तारवाद और बर्बरता अमेरिकी सिद्धांत और पद्धति के अभिन्न अंग हैं। आज महान शैतान ने एक बार फिर अपना असली, बिना नकाब चेहरा उजागर किया है, ताकि अपराध और विश्वासघात का यह काला अनुभव अमेरिका के झूठ, अतार्किकता, अविश्वसनीयता और नीचता का एक और ठोस सबूत बने। अब जब अमेरिकी दुश्मन युद्ध भड़काने, और भी भारी बोझ और अधिक बेइज्जती झेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रिय ईरानी जनता और प्रतिरोध मोर्चे के पास उसके लिए अविस्मरणीय सबक हैं, जिनके उदाहरण इन दिनों इस्लाम के योद्धाओं की वीरता और दक्षिणी क्षेत्र के बहादुर लोगों के जोश ने दिखाए हैं।

आप वफादार और गौरवान्वित ईरानी जनता से यह कहना आवश्यक है कि इस दौर में सबसे मौलिक कार्यों में से एक सभी स्तरों पर – जनता और जिम्मेदार लोगों के बीच, और सभी क्षेत्रों में – एकता और पवित्र सामंजस्य पर जोर देना है, ताकि इस्लामी क्रांति के उच्च आदर्शों को साकार किया जा सके और प्रिय ईरान की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके, विशेषकर अपराधी और चालाक अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ। जैसा कि पहले भी बार-बार और दृढ़ता से चेतावनी दी गई है, एकता की रक्षा करना और फूट, झगड़े, राजनीतिक मतभेदों और सामाजिक भेदभाव को उजागर करने से बचना सभी का कर्तव्य है; और निस्संदेह, क्रांति, इमाम और शहीद नेता के प्रति समर्पित और चिंतित लोगों तथा जिम्मेदार अधिकारियों की देश की एकता और अखंडता में भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील है।