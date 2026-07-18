इराक़ का क्षेत्र में युद्ध विस्तार का विरोध

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, फुआद हुसैन ने अल-अरबिया के साथ एक साक्षात्कार में, यह कहते हुए कि इराक़ को युद्ध में घसीटने के प्रयास जारी हैं, कहा: "इराक़ को इस युद्ध से भौतिक नुकसान हुआ है, और अब तक लगभग 200 इराक़ी नागरिक मारे जा चुके हैं।"

उन्होंने कहा: "क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद से, इराक़ तेल निर्यात नहीं कर पाया है।"

इराक़ के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इराक़ खाड़ी अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि बगदाद इन देशों के साथ सुरक्षा सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए तैयार है।