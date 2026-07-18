बहरीन में अमेरिकी ईंधन भंडारण और कई पुलों पर सेना का हमला

समाचार एजेंसी Abnaके अनुसार, सेना के जनसंपर्क विभाग ने घोषणा की: "अमेरिका के अपराधों के जवाब में और शहीदों, विशेष रूप से देश के दक्षिणी क्षेत्रों के प्रिय शहीदों की याद में, कुछ घंटे पहले 'बिजली' अभियान के पंद्रहवें चरण में, ईरान के इस्लामी गणराज्य की सेना के विध्वंसक ड्रोनों ने शेख ईसा अड्डे पर अमेरिकी सेना के 'विमान हैंगर और पार्किंग', 'ईंधन भंडारण' और बहरीन में कई पुलों को निशाना बनाया।"

बहरीन के दक्षिण में शेख ईसा वायु अड्डा, अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन एवं सहायता केंद्रों में से एक माना जाता है, जो अपनी महत्वपूर्ण सुविधाओं और उपकरणों के कारण, क्षेत्रीय लक्ष्यों, विशेष रूप से हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी अभियानों के लिए एक आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है।

ईरान के इस्लामी गणराज्य की सेना ने कायर दुश्मन के हालिया अपराधों के निर्दोष शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जोर दिया: "गौरवशाली दक्षिणी ईरान, आठ साल के जबरन युद्ध के दौरान इस क्षेत्र के वीर लोगों की रक्षा और दृढ़ता तथा आज कपटी दुश्मन के अपराधों के खिलाफ उनकी सहनशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इन वीर लोगों और पूरी महान ईरानी राष्ट्र के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हैं, और हमें इस धरती की रक्षा के लिए अपने सैनिक कर्तव्य पर गर्व है।"