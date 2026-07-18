केप्लर: होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही पिछले 3 हफ्तों में सबसे निचले स्तर पर पहुँची

समाचार एजेंसी ABNA ने अल जज़ीरा के हवाले से बताया कि केप्लर द्वारा जारी किए गए आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले दिन होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही घट गई, जिससे केवल आठ जहाज़ ही इस क्षेत्र से गुज़रे।

इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिन पिछले तीन हफ्तों में सबसे कम संख्या में जहाज़ होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रे।

गौरतलब है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रमणों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न की है।

ईरान के इस्लामी गणराज्य ने बार-बार घोषणा की है कि जलडमरूमध्य का प्रबंधन उसके हाथों में है और जहाज़ों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित सुरक्षित मार्ग से ही गुज़रना चाहिए। इसके अलावा, वैकल्पिक मार्गों के उपयोग के परिणाम, जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उल्लंघन करने वाले जहाज़ों पर होंगे।