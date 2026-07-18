समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, जॉर्डन की पैट्रियट प्रणालियाँ ईरानी मिसाइलों के आगे विफल रहीं, और नए विस्फोटों ने कुवैत में अमेरिकी कब्जेदारों के ठिकानों को हिला दिया।

पेंटागन की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, हाल के हमलों में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 13 (10 सेना के जवान और 3 नाविक) हो गई है; CBS News ने इसे वाशिंगटन के प्रतिष्ठानों पर मिसाइलों की सीधी हिट का परिणाम बताया है।

क्षेत्रीय मीडिया ने जोर दिया कि ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणालियों को सफलतापूर्वक भेदा, अमेरिकी पैट्रियट को चुनौती दी और "मुवफ्फ़क़ अस-सुल्ती" बेस पर अपने लक्ष्यों को भेदा; विस्फोटों की तीव्रता कब्जे वाले क्षेत्रों में भी सुनी गई।

इस बीच, समाचार स्रोतों ने कब्ज़ा-विरोधी अभियानों के जारी रहने की सूचना दी है, जिससे कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने एक बार फिर कई विस्फोटों से हिल गए।

इसके अलावा, सऊदी अरब में एक अमेरिकी सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला यह दर्शाता है कि पूरे क्षेत्र में आक्रामकों की युद्ध मशीनरी, निर्णायक और सटीक जवाबों के आगे व्यावहारिक रूप से ठप हो गई है, और उनकी बड़ी-बड़ी दावे वाली रक्षा प्रणालियाँ ईरान की रक्षात्मक शक्ति के आगे पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुई हैं।