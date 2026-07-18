वाशिंगटन ने पश्चिमी एशिया की यात्रा को लेकर अमेरिकी नागरिकों को फिर से चेतावनी दी

समाचार एजेंसी ABNA ने अल जज़ीरा के हवाले से बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया के 23 देशों की यात्रा के बारे में अपनी पिछली चेतावनी के बाद, पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थितियों के कारण अपने नागरिकों से इस क्षेत्र की अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने को फिर से कहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग के कांसुलर प्रभाग ने शुक्रवार रात स्थानीय समय पर, क्षेत्रीय असुरक्षा को बढ़ावा देने में वाशिंगटन की भूमिका का उल्लेख किए बिना, घोषणा की कि तनाव बढ़ने के बाद, पश्चिमी एशिया में सुरक्षा स्थिति जटिल बनी हुई है और अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना है।