भारत और रूस के बीच सुखोई 57 के सौदे की संभावना

भारत में रूस के राजदूत अलीपोव डेनिस अलीपोव ने कहा, "भारत ने Su-57 विमान पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इस पर सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक है और कुछ ऐसा है जो भारत चाहता है। उन्होंने कहा, "हम टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर की पेशकश करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर सहयोग के संबंध में बहुत ही अनुकूल स्थितियां हैं। यह केवल बिक्री नहीं है, यह तकनीकी सहयोग है, दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग है।

उन्होंने कहा कि "इस विमान की खूबियां युद्ध क्षेत्र में साबित हो चुकी हैं, इसलिए अगर भारत ऐसा करने का निर्णय लेता है तो हम इसे एक बेहद उपयोगी खरीद के रूप में देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की तरफ से कई प्रस्ताव हैं।"