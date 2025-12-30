तुर्की ने आईएसआईएस के 357 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया

तुर्की ने अपने जासूसी-विरोधी अभियानों के तहत तकफीरी आतंकी संगठन ISIS से जुड़े होने के संदेह में कम से कम 357 लोगों को गिरफ्तार किया है।

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा है कि पुलिस ने आज 21 प्रांतों में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर तकफीरी आतंकी संगठन से संबंधित 357 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा, अंकारा के मुख्य सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संघर्षशील क्षेत्रों में आतंकवादी संगठन में शामिल होकर या उसकी ओर से लड़ने वाले 17 अन्य संदिग्धों की पहचान की गई है।

इस बयान में कहा गया है कि इन 17 संदिग्धों में से 11 विदेशी नागरिक हैं और उनसे अंकारा सुरक्षा निदेशालय में पूछताछ जारी है।

यह ऑपरेशन तुर्की के पश्चिमी यलोवा प्रांत में ISIS के खिलाफ कार्रवाई के बाद हुआ है। गृह मंत्री ने बताया कि उस कार्रवाई में तीन पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और आठ अन्य घायल हुए थे। ISIS से 6 आतंकवादी भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं।