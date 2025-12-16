गज़्ज़ा पर मूक दर्शक न बने विश्व समुदाय, नरसंहार रोके

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने गज़्ज़ा पर जारी हमलों और मानवीय मदद की आपूर्ति में रोड़े अटकाने को "गंभीर अपराध" करार देते हुए वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

इस्माइल बकाई ने गज़्ज़ा पर ज़ायोनी शासन के लगातार हमलों और मानवीय मदद की पहुंच पर लगी रोक की कड़ी निंदा की है।

बकाई ने कहा कि गज़्ज़ा पर लगातार हमले और मानवीय मदद की रोक ऐसे गंभीर अपराध हैं जिनके खिलाफ विश्व समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यह जिम्मेदारी निभाएं कि वे इन अपराधों को रोकें और नरसंहार करने वाले लोगों को सजा दिलाएं।

बकाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाह पर आधारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव 1949 की जेनेवा कन्वेंशन के तहत सभी देशों को बाध्य करता है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करें।

इस्माइल बाकाई ने अमेरिका और इस्राईल और उनके अन्य सैन्य और राजनीतिक सहयोगियों को मक़बूज़ा फिलिस्तीनी क्षेत्रों, लेबनान और सीरिया में होने वाले अपराध और नरसंहार में सीधे भागीदार बताया।