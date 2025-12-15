ईरान किसी भी धमकी और आक्रामकता के आगे नहीं झुकेगा

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि ईरानी जनता कभी भी धमकियों या आक्रामकता के आगे नहीं झुकेगी और आक्रामक देशों के खिलाफ एकजुट रहेगी।

उन्होंने कहा कि ईरान ने वर्ष 2001 को सभ्यताओं के बीच संवाद का वर्ष घोषित किया था। वर्तमान संवेदनशील दौर में सभ्यताओं के एकजुट होने को एक रणनीतिक सिद्धांत के रूप में विचार में लाना चाहिए। यह एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, स्थायी शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने, सामाजिक-आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और साझा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में प्रभावी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जिसका सांस्कृतिक और सभ्यतागत इतिहास बहुत गहरा है और वह अन्य देशों के साथ पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है।

ग़रीबाबादी ने आगे कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान का मानना है कि सभ्यताओं की एकजुटता को युद्ध और वर्चस्व के खिलाफ एक प्रतिरोधी तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए हमें युद्ध को बढ़ावा देने और संकट को बढ़ाने से बचना होगा और आपसी सम्मान पर आधारित कूटनीति और ईमानदार संवाद पर ध्यान देना होगा।

उन्होंने कहा कि ईरान सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र से मांग करता है कि वे इज़राइल की आक्रामकता के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएं और मानवाधिकारों तथा वैश्विक शांति के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।