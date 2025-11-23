वेनेज़ुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पादरीनो लोपेज़ ने सरकारी टीवी चैनल VTV से बातचीत में संयुक्त राज्य अमेरिका को “मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी साम्राज्यों में से एक” बताया।

लोपेज़ ने वॉशिंगटन पर अपने हितों को साधने के लिए सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद हमें कैरेबियन में बमवर्षक विमानों, मिसाइलों से लैस युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों के जरिए धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम किसी साम्राज्य के गुलाम नहीं हैं, एक राष्ट्र के रूप में, हम सिर उठाकर जवाब देंगे।”

उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिका के सैन्य अभ्यासों की आलोचना की, जो वेनेज़ुएला की समुद्री सीमा के क़रीब हैं, और कहा कि “कोई भी हवाई या समुद्री तैनाती वेनेज़ुएला की स्वतंत्रता को नहीं मिटा सकती। चाहे वे कितने ही शक्तिशाली या डरावने क्यों न हों, कोई भी हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता।”

इससे पहले, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो ने मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति महल में एक फ़िल्म के उद्घाटन समारोह में अमेरिका पर आरोप लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ज़रिये वह उन्हें “तानाशाह” के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका बार-बार कहने की कोशिश करता है कि वेनेज़ुएला में एक तानाशाही है। वह इसे इतने समय से दोहरा रहा है, लेकिन यह कहानी अब पूरी तरह पुरानी हो चुकी है।