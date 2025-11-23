ट्रम्प ने अमेरिकी कांग्रेस के कुछ डेमोक्रेट्स की गिरफ्तारी की मांग की

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर एक संदेश में उन छह डेमोक्रेट सांसदों पर हमला किया जिन्होंने सेना और खुफिया एजेंसियों से कहा था कि वे “गैरकानूनी आदेशों का पालन न करें।” ट्रम्प ने लिखा कि उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए।

ट्रम्प ने इन छह अमेरिकी सांसदों के बयान को “विद्रोह को भड़काना” और “गंभीर अपराध” बताया और कहा कि इन बयानों का कोई और अर्थ नहीं निकलता।

ट्रम्प की यह प्रतिक्रिया उस वीडियो से संबंधित है जिसमें सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन और अन्य पाँच डेमोक्रेट यह जोर देते दिखाई देते हैं कि संविधान के खिलाफ खतरे केवल विदेश से नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर भी मौजूद हैं। सैन्य व खुफिया अधिकारी गैरकानूनी आदेशों को मानने से इंकार कर सकते हैं।

इस वीडियो में शामिल अन्य डेमोक्रेट क्रिस डेलुज़ियो, मैगी गुडलैंडर, जेसन क्रो, क्रिसी हूलाहान और सीनेटर मार्क केली हैं। इन सभी के पास अमेरिकी नौसेना, सेना, वायुसेना या खुफिया एजेंसी (CIA) में सेवा का अनुभव है।

ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि “कई प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ” उनसे सहमत हैं, और इन सांसदों का व्यवहार “देशद्रोह” और “गंभीर अपराध” है।