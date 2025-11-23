ज़ायोनी शासन सदमे में; हैकरों ने गुप्त एजेंटों की पहचान उजागर की

एक हैकर समूह ने अपनी ताज़ा कार्रवाई में ज़ायोनी शासन के सुरक्षा कर्मियों की जानकारी इकट्ठा करने पर इनाम देने का ऐलान किया है।

“हनज़ला” नाम के इस हैकर समूह ने हाल ही में ज़ायोनी सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की निजी जानकारी प्रकाशित की है और उनके बारे में ऐसी किसी भी जानकारी के बदले में नकद इनाम रखा है जो उनकी गिरफ़्तारी का कारण बन सके।

इस समूह द्वारा जारी की गई तस्वीरों में इन एजेंटों के फोटो, नाम, पद, मोबाइल नंबर और ईमेल दिखाई देते हैं। तस्वीरों पर “वॉन्टेड; 10 हज़ार डॉलर इनाम” लिखा है। यह समूह इससे पहले भी कई बार ज़ायोनी सैनिकों और खुफिया कर्मियों की तस्वीरें जारी कर चुका है।

इससे पहले भी एक विरोधी वेबसाइट ने ज़ायोनी आतंकी एजेंटों की पहचान और उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए दसियों हज़ार डॉलर का इनाम रखा था।