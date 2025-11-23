लंदन में फ़िलिस्तीन एक्शन समूह के समर्थकों की गिरफ्तारी

अहले बैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ब्रिटेन की पुलिस ने शनिवार को लंदन में कम से कम 90 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग टैविस्टॉक स्क्वायर में इकट्ठा हुए थे ताकि सरकार के उस फैसले का विरोध कर सकें जिसके तहत जुलाई में फ़िलिस्तीन एक्शन समूह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ताओं के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था: “मैं जनसंहार का विरोध करता हूँ” और “मैं फ़िलिस्तीन एक्शन का समर्थक हूँ।” इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

लंदन पुलिस ने सोशल नेटवर्क एक्स पर जारी एक बयान में पुष्टि की कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

फ़िलिस्तीन एक्शन समूह की स्थापना 2020 में हुई थी, अक्टूबर 2023 में ग़ज़्ज़ा के खिलाफ इस्राईल के नरसंहारक युद्ध के बाद प्रसिद्ध हुआ। यह समूह उन कारखानों की उत्पादन प्रक्रिया रोकने की कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है जो इस्राईल से जुड़े कंपनियों के साथ काम करते हैं।

इस समूह को ब्रिटेन की "आतंकवादी संगठनों" की सूची में डालने का पहला कदम 20 जून को तब उठाया गया, जब उसके समर्थकों ने ब्राइज़ नॉर्टन सैन्य अड्डे पर हमला किया। उन्होंने दो सैन्य विमानों के इंजनों पर लाल रंग फेंका और फ़िलिस्तीन का झंडा लहराकर मध्य पूर्व में इन विमानों की सैन्य गतिविधियों के खिलाफ अपना विरोध जताया।

2 जुलाई को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस समूह पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया और अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद फ़िलिस्तीन एक्शन ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 4 जुलाई को इसे खारिज कर दिया गया।

कानून के अनुसार, 5 जुलाई से इस समूह की सदस्यता या समर्थन अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा 14 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, इस समूह के कपड़े पहनना या इसके प्रतीक ले जाना भी 6 महीने की जेल का कारण बन सकता है। प्रतिबंध लागू होने के बाद से इसके सैकड़ों समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं.

