दैरूज़्ज़ोर में SDF बलों और सीरियाई सेना के बीच झड़पें

अहले बैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, पूर्वी दैरूज़्ज़ोर सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेज़ और सीरियाई सेना के बीच झड़पें एक बार फिर शुरू हो गईं, वह भी दक्षिण-पूर्वी रक्का में तनाव रोकने के एक दिन बाद ही।

शनिवार की रात, SDF ने घोषणा की कि पूर्वी दैरूज़्ज़ोर के अबू हामाम क्षेत्र में उनके ठिकाने सीरियाई सेना के हमलों का निशाना बने।

SDF ने अपने बयान में इस कार्रवाई को "तनाव बढ़ाने और अराजकता पैदा करने की नीति के तहत नई आक्रामकता" बताया और कहा: "यह हमला क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था, और हमारी सेनाओं ने संघर्ष के नियमों के अनुसार आग के स्रोतों पर वैध जवाबी कार्रवाई की।

SDF के अनुसार, दमिश्क सरकार से जुड़े समूह सैन्य ठिकानों और नागरिकों के घरों पर मोर्टार और भारी हथियारों से लगातार गोलाबारी कर रहे हैं और क्षेत्र में तीन सैन्य बिंदुओं को निशाना बनाया गया है।

SDF ने कहा कि ये समूह अपने हमलों में लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों की जान को और भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

ये घटनाक्रम उस समय हो रहे हैं जब पिछले शुक्रवार को सीरियाई सेना और SDF बलों के बीच दक्षिण-पूर्वी रक्का में तनाव रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

