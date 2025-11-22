रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने टेलीफ़ोन पर वार्ता की

रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, सर्गेई लावरोव और सय्यद अब्बास अराक़्ची ने गुरुवार को टेलीफ़ोनिक बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

रूस के विदेश मंत्रालय ने खबर देते हुए कहा है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने फ़ोन पर बातचीत की।

रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत का मुख्य विषय क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे थे।

उल्लेखनीय है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने सोमवार को भी टेलीफ़ोन पर बातचीत की थी, जिसमें क्षेत्रीय मामलों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई थी।

