अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाई 

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस्लामी ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बढ़ाने के लिए एक ईरानी तेल नेटवर्क को प्रतिबंधों का निशाना बनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सैन्य क्षेत्र का समर्थन करने वाले तेल नेटवर्क को प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है।

अमेरिकी मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में 14 व्यक्तियों, 24 कंपनियों, 10 जहाज़ों और 7 विमानों के नाम शामिल हैं जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बसेंट ने दावा किया कि आज की कार्रवाई ईरान के वित्तीय संसाधनों को रोकने, उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और उसके समर्थित समूहों को कमजोर करने के लिए अधिकतम दबाव की नीति का हिस्सा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने छह और जहाज़ों को निशाना बनाया है और ईरान के तेल टैंकर बेड़े के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार किया है, जिनका उपयोग ईरान अपनी तेल निर्यात को दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए करता है।

अमेरिकी संस्थान ने दावा किया कि ट्रम्प प्रशासन अब तक 170 से अधिक जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे ईरानी तेल निर्यातकों के खर्चों में वृद्धि और प्रति बैरल आय में कमी आई है

वित्त मंत्रालय ने कहा कि OFAC ने ईरानी एयरलाइन माहान एयर के खिलाफ भी नई कार्रवाइयाँ की हैं, जो इस्लामी क्रान्ति रक्षक बल की कुद्स फ़ोर्स के साथ मिलकर क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों को हथियार और अन्य साधन प्रदान करती है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह कदम फरवरी और मई में लगाए गए उन प्रतिबंधों का हिस्सा है, जो ईरान की सैन्य और तेल निर्यात प्रणाली के प्रमुख तत्वों को निशाना बनाते हैं।

बयान में कहा गया कि प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों की नागरिकता सिंगापुर, ईरान और कनाडा से जुड़ी है, जबकि कंपनियाँ यूएई, ग्रीस, सिंगापुर, लाइबेरिया, जर्मनी, पनामा, भारत और ईरान की हैं।

अमेरिकी मंत्रालय के मुताबिक, जिन जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वे पनामा, कोमोरोस, कैमरून और गाम्बिया के झंडे तले चल रहे थे, जबकि सात विमान माहान एयर से जुड़ाव की वजह से सूची में शामिल किए गए हैं।

