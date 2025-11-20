ट्रम्प ने अब सूडान पर नजरें गड़ाई, संघर्ष सुलझाने के दावे 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह सूडान में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कार्यवाही करना चाहते हैं।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ट्रम्प ने कहा कि उनका उद्देश्य सूडान में हो रही हिंसा को रोकना और इस देश में स्थिरता स्थापित करना है। उन्होंने यह बात “अमेरिका–सऊदी संयुक्त निवेश सम्मेलन” में अपने भाषण के दौरान और “ट्रुथ सोशल” पर एक पोस्ट में कही।

उन्होंने सूडान की स्थिति को “भयानक अपराध” और “धरती का सबसे हिंसक स्थान” बताया और कहा कि यह देश बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है तथा भोजन, दवा और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है।

ट्रम्प ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे सूडान संकट में दखल देने का अनुरोध किया था और वे बोले: “उसके अनुरोध के 30 मिनट बाद ही मैंने इस मामले पर काम शुरू कर दिया।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सूडान एक महान सभ्यता और संस्कृति वाला देश है जो दुर्भाग्य से संकट का शिकार है, लेकिन क्षेत्र के विशेष रूप से संपन्न देशों के सहयोग से इसे सुधारा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर सूडान में स्थिरता लाने और संघर्ष समाप्त करने के लिए काम करेगा। ट्रम्प ने कहा कि “सूडान संकट को हल करना मेरे शुरुआती कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के अनुरोध ने इसे मेरे सामने एक प्राथमिक विषय बना दिया। वह इस संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।