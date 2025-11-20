कराची में शिया समुदाय की टार्गेट किलिंग में शामिल 4 आतंकवादी गिरफ्तार

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक विभाग ने बताया कि कराची शहर में गुप्त जानकारी के आधार पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-झंगवी से जुड़े चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें टार्गेट किलिंग में शामिल एक मुख्य आरोपी भी शामिल है।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आतंकवाद निरोधक विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस सूत्रों की रिपोर्टों के बाद और हाल ही में सांप्रदायिक आधार पर हुई टार्गेट किलिंग की कड़ी में की गई है।

बयान के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम अमीन उर्फ़ मुन्ना है, जो हाफ़िज़ क़ासिम राशिद समूह से जुड़ा हुआ था। वह पहले भी आतंकवादी मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।

प्रारंभिक पूछताछ में मुख्य आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के कुछ मुखबिरों और आदिल हुसैन नामक व्यक्ति को सांप्रदायिक कारणों से ओरंगी टाउन इलाके में मार डाला।

विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, अन्य तीन संदिग्धों की पहचान आसिम अहमद, ज़ैनुलआबिदीन और मोहम्मद अफ़रोज़ के रूप में हुई है। इनके पास से चार पिस्तौलें और गोलियां बरामद की गई हैं।

विभाग ने बताया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कराची के विभिन्न थानों में आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।