वर्जीनिया की उप-गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनीं ग़ज़ाला हाशमी

अहलेबैत (अ) इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, अमेरिका में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए, जिनमें न केवल मुस्लिम-अमेरिकी राजनेता ज़ोहरान ममदानी ने जीत हासिल की, बल्कि ग़ज़ाला हाशमी ने भी वर्जीनिया राज्य की उप-गवर्नर बनकर इतिहास रच दिया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला और भारतीय मूल की पहली अमेरिकी हैं जिन्होंने किसी अमेरिकी राज्य स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है।

डेमोक्रेटिक पार्टी से संबद्ध हाशमी ने अंतिम मुकाबले में कट्टरपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार जॉन रीड को हराया और पूरे चुनाव अभियान के दौरान बढ़त बनाए रखी।

अपने चुनावी नारों में उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और किफ़ायती आवास जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की आलोचना भी की।

वर्जीनिया उन 17 अमेरिकी राज्यों में से एक है जहाँ उप-गवर्नर का चुनाव गवर्नर से स्वतंत्र रूप से होता है। यह पद आम तौर पर भविष्य में गवर्नर पद की उम्मीदवारी के लिए एक राजनीतिक सीढ़ी माना जाता है।

भारत के हैदराबाद से अमेरिका जाने वाली ग़ज़ाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की उप-गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं।

इसी चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर वर्जीनिया की नई गवर्नर चुनी गई हैं, जिससे वह राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गईं। उनसे पहले रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंगकिन पिछले चार वर्षों तक इस पद पर थे।