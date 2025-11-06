ईरान, रूस और चीन की बैठक, परमाणु मामले पर साझा रुख

ईरान, रूस और चीन ने परमाणु मामले पर संयुक्त रुख अपनाने पर सहमति जताई है। वियना में होने वाली बैठक से पहले तीनों देशों ने एक साझा रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका से बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित होगी, मिसाइल या क्षेत्रीय मामलों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

ईरान, रूस और चीन ने वियना में परमाणु मुद्दे पर हुई बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ संयुक्त रुख अपनाने पर सहमति बनाई।

रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने बताया कि ईरान, रूस और चीन ने ईरान के परमाणु मामले पर एक त्रिपक्षीय परामर्श बैठक की, जिसमें तीनों देशों ने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया और आगामी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से पहले नीतियों को समन्वित किया।

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने कहा कि ईरान का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि अमेरिका से कोई भी बातचीत सिर्फ परमाणु मामलों तक सीमित रहेगी।

उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन बार-बार मिसाइल और क्षेत्रीय मुद्दों को वार्ता में शामिल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ईरान ने हर बार इसका विरोध किया है।