फिलीपींस में तूफान ने मचाई तबाही, 240 से अधिक लोगों की मौत 

फिलीपींस में तूफान ‘कालमेगी’ के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग लापता हो गए है। इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर नेआपातकाल की घोषणा की है। यह इस साल फिलिपींस में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा है। तूफान कालमेगी के कारण ज्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई, जबकि 127 लोग लापता हैं, इनमें से अधिकतर मध्य प्रांत सेबू के निवासी हैं।

कालमेगी एक चक्रवात तूफान है, जो 5 नवंबर २०२५ को द्वीपसमूह से गुजरने के बाद दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया। तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए, इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी।

राष्ट्रपति मार्कोस ने यह आपातकालीन घोषणा आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, जिसमें तूफान के बाद की स्थिति का आकलन किया गया।