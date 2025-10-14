ईरान की मेडिकल साइंस में प्रगति, ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर की दवा तैयार

ईरान की एक मशहूर दवा कंपनी ने ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज के लिए एक नई आधुनिक दवा "तद्रोक्स" (Tadrox) तैयार की है, जिसे रिसर्च और परीक्षण के कई चरणों से गुज़ारा गया है। यह दवा विश्व स्तर पर कैंसर के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

कंपनी के बिज़नेस डेवलपमेंट डायरेक्टर अली आग़ाजानी ने बताया कि “Tadrox” उन कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है जो ईरान को आधुनिक फ़ार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों की सूची में लाने में मदद कर रहे हैं। यह दवा सीधे कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाती है, जिससे इसका असर अधिक होता है और साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं।

आग़ाजानी के अनुसार, “Tadrox” के इस्तेमाल से बीमारी के दोबारा फैलने की संभावना छह गुना तक कम हो जाती है और मरीज़ों की जीवन अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस दवा का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह दवा पहली बार देश में तैयार की गई है, जिसमें नवीनतम तकनीक और विशेषज्ञ वैज्ञानिक टीम की मेहनत शामिल है। “Tadrox” को कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे मरीज़ों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

अली आग़ाजानी ने कहा कि इस दवा की स्थानीय उत्पादन से इलाज की लागत में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसकी कीमत विदेशी समान दवाओं की तुलना में 10 प्रतिशत से भी कम है, जिससे मरीज़ों के लिए आधुनिक और किफ़ायती इलाज सुलभ हो गया है।

उन्होंने आशा जताई कि वित्तीय सहयोग और तकनीकी प्रगति के ज़रिए कैंसर मरीज़ों के लिए नई दवाओं तक पहुंच आसान होगी और देश में इलाज के स्तर को और ऊंचा किया जा सकेगा।