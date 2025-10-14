क़तर ने जताई चिंता, गज़्ज़ा समझौते के अगला चरण कठिन  

क़तर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा है कि ग़ज़्ज़ा से जुड़ी समझौता योजना के अगले चरण बेहद कठिन होंगे, लेकिन उन्होंने ग़ज़्ज़ा के भविष्य को लेकर उम्मीद भी जताई। अल-अंसारी ने फ़ॉक्स न्यूज़ से विशेष बातचीत में कहा कि ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर का दिन ऐतिहासिक था, “वह दिन जिसका हम वर्षों से, ख़ास तौर पर पिछले दो सालों से, इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता शांति और स्थिरता की दिशा में पहला कदम साबित होगा, जिसकी अगुवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे और इसमें क्षेत्रीय देशों के नेता भी सहयोग करेंगे। क़तरी प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले कदम बहुत कठिन होंगे, इसलिए हमने अगले चरण की वार्ताओं को टाल दिया ताकि पहले चरण के लागू होने की पूरी तरह पुष्टि हो सके। उन्होंने बताया कि अब सभी बंधक अपने घरों को लौट चुके हैं और अब ग़ज़्ज़ा की सुरक्षा, प्रशासन और भविष्य में फिर से युद्ध न छिड़े, इन सब बातों पर कठिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अंसारी ने कहा कि बातचीत करने वाली टीमें यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ग़ज़्ज़ा योजना के पहले और दूसरे चरण के बीच कोई अंतराल न रहे। गौरतलब है कि मिस्र के शर्म अल-शेख में हुई बैठक के अंत में अमेरिका, मिस्र, क़तर और तुर्की के नेताओं ने अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग़ज़्ज़ा युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्र में स्थायी शांति के अपने संकल्प को दोहराया।