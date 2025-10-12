पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए अफ़ग़ानिस्तान ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान की वार्निंग, शांति की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हमारे पास और भी तरीके हैं।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ विशेष हल्के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की आम जनता और कई सियासी लोग अमन पसंद हैं। अफगानिस्तान ने साफ किया कि वह बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी हिफाजत करना जानता है।

मुतक्की ने कहा, 'हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता और सियासी हल्के अमन पसंद हैं और अफगानिस्तान के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ खास हल्के हैं जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहेगा। कल रात जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद कतर और सऊदी अरब ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए। हमारी तरफ से जंग रुक गई है। हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी देश अपनी सीमाओं की हिफाजत करें।