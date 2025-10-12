अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में झड़पें रुकी, सऊदी और क़तर की मेहनत रंग लाई

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के साथ साझी सीमा पर सैन्य अभियान समाप्त हो गया है; साथ ही, सऊदी अरब और कतर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चिंता व्यक्त की है।

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रविवार की शाम, इस्लामिक एमिरेट के सशस्त्र बलों ने डूरंड रेखा के साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ सफलतापूर्वक एक अभियान चलाया; यह अभियान पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान की भूमि पर बार-बार की गई घुसपैठ और हवाई हमलों की प्रतिक्रिया में किया गया था।

मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वाराज़मी के अनुसार, यह अभियान आधी रात को समाप्त हो गया है और अफगान सशस्त्र बल देश की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में निर्णायक और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं।

काबुल में दो विस्फोटों और अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व में एक अन्य विस्फोट के बाद ये तनाव बढ़ गया था। शुक्रवार को, तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली और इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया।

जबकि इस्लामाबाद का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के सदस्य पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग कर रहे हैं; हालांकि इस आरोप को काबुल ने खारिज कर दिया है।

कुनार, नंगरहार, पख्तिया, खोस्त और हेलमंड प्रांतों के स्थानीय अधिकारियों ने भारी संघर्ष की सूचना दी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि तालिबान बलों ने हल्के हथियारों और बाद में भारी तोपखाने के साथ चार सीमा चौकियों पर हमला किया।