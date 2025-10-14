मौलाना कल्बे जवाद पर हमला, पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल 

हिंदुस्तान के मशहूर आलिमे दीन और वक्फ बचाने की मुहिम के अगुआ मौलाना कल्बे जवाद पर हमले की खबरें या रही हैं।

लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित कर्बला अब्बास बाग में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन में जा रहे मौलाना कल्बे जवाद की कार पर ईंट-पत्थर फेंके गए। घटना कर्बला अब्बास बाग इलाके की है, जहां मौलाना कल्बे जवाद अवैध कब्जों की शिकायतों का जायजा लेने गए थे। पुलिस की मौजूदगी में उनकी कार पर हमला हुआ, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद मौलाना अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर मौजूद शिया सेंट्रल वक्फ के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब तक पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, हम मौलाना जवाद के साथ धरना जारी रखेंगे।