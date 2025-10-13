सऊदी, जॉर्डन और यूएई और बहरैन समेत 6 अरब देशों ने की हमास से गद्दारी

अरब देश क़तर पर हमले और अन्य अरब देशों के खिलाफ इस्राईल की धमकी के बाद भी अमेरिका की ग़ुलामी और इस्राईल की चापलूसी से बाज नहीं या रहे हैं। जहां एक तरफ वह गज़्ज़ा में जनसंहार की निंदा कर रहे हैं वहीं गज़्ज़ा जनसंहार में इस्राईल का सैन्य सहयोग करते रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गज़्ज़ा युद्ध के दौरान अरब देशों और इस्राईल के बीच गुप्त सैन्य सहयोग जारी रहा।

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें सामने आया कि जहां एक तरफ यह देश इस्राईल की हमास पर हमलों को लेकर निंदा कर रहे थे वहीं, दूसरी तरफ अरब देशों ने युद्ध के महीनों के दौरान इस्राईली सेना के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया।

यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की साझेदारी में तैयार की गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राईली और अरब सैन्य अधिकारियों ने यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की मदद से बैठकें और ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए।