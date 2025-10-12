सय्यद हसन नसरुल्लाह की याद में डूबा बैरुत, 60 हजार बच्चों ने लिया हिस्सा 

लेबनान के लोकप्रिय जानंदोलन हिज़्बुल्लाह के पूर्व प्रमुख शहीद सय्यद हसन नसरुल्लाह की याद में "सय्यद की नस्लें" नाम से कार्यक्रम हुआ जिसमें कम से कम 60 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया।

"अजयालु-स्-सय्यद" (सैय्यद की पीढ़ियाँ) रविवार को बेरूत के कुमैल शमऊन स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित किया गया।

इस महान सम्मेलन में हिज़्बुल्लाह के हजारों स्काउट्स सय्यद हसन की याद में जमा हुए। यह रैली लेबनान के इतिहास में स्काउटिंग की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है, जिसमें "इमाम महदी (अज) स्काउट्स सोसाइटी" के 60,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

यह बड़ा आयोजन "इन्ना अलल-अहद या नसरुल्लाह" (हे नसरुल्लाह, हम वादे पर कायम हैं) के नारे के साथ सय्यदुल-मुक़ाविमत सय्यद हसन नसरुल्लाह के मार्ग और आदर्शों के प्रति वफादारी की घोषणा के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जो लेबनान में हिज़्बुल्लाह की युवा पीढ़ी की एकता और गतिशीलता को दर्शाता है।

इमाम महदी (अज) स्काउट्स सोसाइटी लेबनान के हिज़्बुल्लाह से संबद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों में से एक है।

इस सोसाइटी ने 1980 के दशक में अपनी गतिविधियाँ शुरू कीं और वर्तमान में लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से प्रतिरोध का समर्थन करने वाले परिवारों के बीच, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में सक्रिय है।