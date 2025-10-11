भारत में मुस्लिमों की आबादी पर गृहमंत्री का विवादित बयान 

बिहार चुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल के को साधने की कोशिश में एक बार फिर विवादित बयानबाजी तेज़ हो गई है । भारत में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक भाषण के दौरान देश में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम समाज की आबादी अधिक प्रजनन की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की वजह से बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग ही भारत में शरणार्थी हो सकते हैं। यानी अगर कोई आर्थिक या सामाजिक अन्य वजहों से प्रताड़ित होकर भारत में प्रवेश किया है तो वह घुसपैठिया है।