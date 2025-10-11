ईरान ने कैरेबियन द्वीपों और लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन के हस्तक्षेप की निंदा की 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने अमेरिका द्वारा कैरेबियन द्वीपों और लैटिन अमेरिका में सैन्य हस्तक्षेप की कड़ी निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की तनाव बढ़ाने वाली और अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाइयाँ, खासकर वेनेज़ुएला के खिलाफ हालिया सैन्य गतिविधियाँ, पूरे क्षेत्र में शांति को प्रभावित कर रही हैं।

बक़ाई ने चेतावनी दी कि अमेरिका की एकतरफा आक्रामक नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना वैश्विक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।

उन्होंने अमेरिका द्वारा मछली पकड़ने वाली नावों पर हमलों और वेनेज़ुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग की धमकियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया।

बक़ाई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अपील की कि वह इस खतरनाक स्थिति पर तुरंत ध्यान दें, जो अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला जैसे स्वतंत्र और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के आंतरिक मामलों में अवैध हस्तक्षेप के कारण पैदा हुई है।