तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद पहुंचे, मदनी से मुलाक़ात 

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत में मौजूद हैं। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री जय शंकर से मुलाकात की उसके बाद शनिवार कोतालिबानी विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मौलाना अरशद मदनी के साथ कई बड़े उलेमा ने किया।

इस मुलाकात के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत में कहा कि हमारे ताल्लुकात का विषय सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी में अफगानिस्तान और वहां के उलमा का योगदान का इतिहास भी है। अफगानिस्तान के उलेमा ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसकी झलक अफगानिस्तान की सरजमीन में भी देखने को मिली।