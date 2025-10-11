  1. होम
तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद पहुंचे, मदनी से मुलाक़ात 

11 अक्तूबर 2025 - 15:29
समाचार कोड: 1737293
 इस मुलाकात के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत में मौजूद हैं। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री जय शंकर से मुलाकात की उसके बाद शनिवार कोतालिबानी विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मौलाना अरशद मदनी के साथ कई बड़े उलेमा ने किया।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत में कहा कि हमारे ताल्लुकात का विषय सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी में अफगानिस्तान और वहां के उलमा का योगदान का इतिहास भी है। अफगानिस्तान के उलेमा ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसकी झलक अफगानिस्तान की सरजमीन में भी देखने को मिली। 

