सुमुद फ्लोटिला का अंतिम जहाज़ भी ज़ायोनी सेना ने कब्ज़ाया, 473 लोग गिरफ्तार 

ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा की 17 साल से जारी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे ‘सुमूद फ़्लोटिला’ की आख़िरी नाव “मारी-नेट” को ज़बरदस्ती रोक लिया। इस नाव पर अलग-अलग देशों से आए 6 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता सवार थे। यह कार्रवाई गज़्ज़ा तट से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में हुई।

ख़बरों के मुताबिक़, नाव पर सवार लोग गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़कर मानवीय मदद पहुँचाना चाहते थे। इस्राईल ने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से नाव को आगे बढ़ने से रोका गया। इसके साथ ही, 473 कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर नक़ब के “कत्सीओत” जेल में भेज दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन सभी को यूरोप वापस भेजा जाएगा, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने गिरफ़्तारी के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

इस बीच, “फ़्रीडम फ़्लोटिला” की 9 और नावें भी गज़्ज़ा की ओर बढ़ रही हैं। इनमें खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और ज़रूरी मानवीय मदद है। साथ ही, “ज़मीर” नामक जहाज़ पर 25 देशों के पत्रकार और डॉक्टर मौजूद हैं, जो गज़्ज़ा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।