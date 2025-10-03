  1. होम
सीरिया पर इस्राईल के बर्बर हमले, दमिश्क धमाकों से लरज़ा 

3 अक्तूबर 2025 - 14:30
समाचार कोड: 1734382
जानकारों का कहना है कि जौलानी प्रशासन इस समय इस्राईल के साथ एक सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहा है, ऐसे में हवाई हमलों में तीव्रता को इस संदर्भ में देखा जा रहा है।

सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके "अल-कसवा" को ज़ायोनी शासन के लड़ाकू विमानों ने आठ बार बमबारी का निशाना बनाया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हवाई हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरे क्षेत्र में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हालाँकि, अब तक जान-माल के नुकसान के बारे में कोई विवरण सामने नहीं आया है।

चश्मदीदों  के अनुसार, ज़ायोनी वायु सेना ने रात दमिश्क के उपनगरीय क्षेत्र को निशाना बनाया और कई मिसाइल दागे। सीरिया के सरकारी स्रोतों ने भी हमलों की पुष्टि की है, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी। 

बता दें कि असद की सरकार के पतन के बाद से सीरिया पर अबू मोहम्मद जौलानी के नेतृत्व में तकफीरी आतंकी संगठन HTS कब्जा जमाए हुए है, और इस दौरान ज़ायोनी शासन बार-बार विभिन्न सीरियाई क्षेत्रों पर हमला करके उस देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर चुका है। जानकारों का कहना है कि जौलानी प्रशासन इस समय इस्राईल के साथ एक सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहा है, ऐसे में हवाई हमलों में तीव्रता को इस संदर्भ में देखा जा रहा है।

