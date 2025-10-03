वेनेजुएला के पास अमेरिकी युद्धक विमानों ने उड़ान भरी, खतरा बढ़ा 

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो ने खुलासा किया है कि कम से कम पांच अमेरिकी सैन्य विमान वेनेजुएला की तटीय सीमाओं के निकट उड़ान भरते हुए देखे गए।

रक्षा मंत्री ने एक टेलीविज़न संबोधन में बताया कि वायु रक्षा प्रणाली और राजधानी के सबसे बड़े हवाई अड्डे की ट्रैकिंग प्रणाली ने "पाँच से अधिक लड़ाकू विमानों" की पहचान की जो वेनेजुएला के तट के निकट आने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए "बड़ा खतरा" बताया।

यह हरकत ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है। हाल के दिनों में अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में नौकाओं पर हमलों के बाद दोनों देशों के संबंध और अधिक तनावग्रस्त हो गए हैं।

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में अमेरिकी कार्यों को वेनेजुएला के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में वृद्धि बताते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति मादुरो ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि अमेरिका की ओर से किसी संभावित हमले की स्थिति में तुरंत रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उपाय किए जा सकें।