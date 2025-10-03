सुमुद फ्लोटिला के 40 जहाज इस्राईल के कब्जे में, तुर्की इटली के सुरक्षा दावे हवा 

गज़्ज़ा में जनसंहार कर रही ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा की पिछले 17 साल से चली आ रही नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकले ग्लोबल फ्लोटिला सुमुद के 40 से ज्यादा जहाज़ अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। सुमूद फ़्लोटिला के सैकड़ों कार्यकर्ता भी ज़ायोनी सेना की हिरासत में हैं।

रेडियो इस्राईल के अनुसार,ज़ायोनी सेना ने ग्लोबल सुमूद बेड़े की 40 से अधिक नावों पर नियंत्रण कर लिया है। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कारवान में शामिल सैकड़ों लोगों को अशदोद बंदरगाह ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें या तो अदालत के आदेश से या स्वेच्छा से निर्वासित किया जाएगा।

खबरों में बताया गया है कि "मिकोनो" नामक जहाज़, जो कुछ ही घंटे पहले गज़्ज़ा के समुद्री क्षेत्र में पहुंचा था, उसे भी रोक दिया गया है।

प्रेस टीवी की पत्रकार कैमिला एस्कालांते ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब तक 100 से अधिक लोगों को ज़ायोनी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है। इन जहाज़ों पर दर्जनों देशों के नागरिक मौजूद हैं और अब संबंधित सरकारों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे इस हमले के खिलाफ कार्रवाई करें।